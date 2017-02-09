رئيس الوزراء نتنياهو يأمر بتوبيخ السفير البلجيكي

تنظر إسرائيل ببالغ الخطورة إلى اللقاء الذي عقده رئيس الوزراء البلجيكي مع رؤساء تنظيمي "كسر الصمت" و"بتسيليم" وذلك خلال الزيارة الرسمية التي قام بها إلى إسرائيل

جاء من أوفير جندلمان ، المتحدث باسم رئيس الوزراء نتنياهو للإعلام العربي:"أوعز رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لوزارة الخارجية بتوبيخ السفير البلجيكي لدى إسرائيل.تنظر إسرائيل ببالغ الخطورة إلى اللقاء الذي عقده رئيس الوزراء البلجيكي مع رؤساء تنظيمي "كسر الصمت" و"بتسيليم" وذلك خلال الزيارة الرسمية التي قام بها إلى إسرائيل ".



واضاف البيان :" لا تزال توجد في بلجيكا مبادرات من قبل المدعي العام لمحاكمة مسؤولين إسرائيليين كبار, بما فيهم وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني وضباط جيش الدفاع. يجب على الحكومة البلجيكية أن تقرر إما أن تغير سياستها حيال إسرائيل أو تستمر في سياستها المعادية لها.

وأوعز رئيس الوزراء نتنياهو بسن قانون يمنع قيام حكومات أجنبية بتمويل جمعيات تسيء لجنود جيش الدفاع الإسرائيلي ".