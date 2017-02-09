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رياضة وشباب رياضة عالمية دورتموند يستعين بركلات الحظ لاجتياز عقبة هيرتا برلين

رياضة وشباب

دورتموند يستعين بركلات الحظ لاجتياز عقبة هيرتا برلين
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دورتموند يستعين بركلات الحظ لاجتياز عقبة هيرتا برلين

سجل هدف بوروسيا دورتموند الوحيد ماركو رويس في الدقيقة 48 والذي جاء رداً على هدف سالمون كالو نجم هيرتا برلين في الدقيقة 27

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-02-09 00:49:01 A A

 نجح بوروسيا دورتموند في العبور إلى ربع نهائي كأس ملك ألمانيا لكن بصعوبة بالغة، حيث فرض هيرتا برلين عليه التعادل الإيجابي بهدف لمثله لمدة 120 دقيقة.وتأهل بوروسيا دورتموند إلى الدور التالي بعد فوزه على ضيفه هيرتا برلين بركلات الترجيح بنتيجة (3-2).

 


وسجل هدف بوروسيا دورتموند الوحيد ماركو رويس في الدقيقة 48 والذي جاء رداً على هدف سالمون كالو نجم هيرتا برلين في الدقيقة 27.وفي مباراة أخرى من نفس الدور حقق شالكه فوزاً ساحقاً على ساند هاوزن برباعية مقابل هدف يتيم ليعبر هو الآخر إلى ربع النهائي إلى جانب فرنكفورت الذي هزم هانوفر بهدفين مقابل هدف. 

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