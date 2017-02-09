يوفنتوس يبتعد في الصدارة بالفوز على كروتوني

رفع يوفنتوس رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 57، بفارق 7 نقاط عن الوصيف روما، بينما تجمد رصيد كروتوني عند النقطة 13 في المركز التاسع عشر

ابتعد يوفنتوس في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي بفارق سبع نقاط عن ملاحقه الأول روما بعد تحقيقه الفوز على كروتوني في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة عشر من الدوري الإيطالي عندما لعب كأس السوبر الذي خسره أمام ميلان.

وفاز يوفنتوس في المباراة بهدفين دون مقابل، حيث افتتح التسجيل في المباراة عن طريق ماريو ماندزوكيتش في الدقيقة ماريو ماندزوكيتش في الدقيقة 61.

وأحرز المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين الهدف الثاني ليوفنتوس في الدقيقة 74.ورفع يوفنتوس رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 57، بفارق 7 نقاط عن الوصيف روما، بينما تجمد رصيد كروتوني عند النقطة 13 في المركز التاسع عشر.