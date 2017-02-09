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رياضة وشباب رياضة عالمية ألافيس يتخطى سيلتا فيجو ويضرب موعداً مع برشلونة في النهائي

رياضة وشباب

ألافيس يتخطى سيلتا فيجو ويضرب موعداً مع برشلونة
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ألافيس يتخطى سيلتا فيجو ويضرب موعداً مع برشلونة في النهائي

 بهذا الفوز المثير يصعد ديبورتيفو ألافيس إلى الدور النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا ليواجه برشلونة الذي صعد على حساب أتلتيكو مدريد يوم السبت الموافق 27 من شهر مايو المقبل لكن لم يتم تحديد ملعب المباراة بعد

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-02-09 00:23:18 A A

حقق فريق ديبورتيفو ألافيس فوزاً تاريخياً على سيلتا فيجو بهدف مقابل لاشيء في اللقاء الذي لعب على ملعب مينديزوروزا لحساب إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا.

 

الشوط الأول من المباراة كان قوياً لكن كان مليئ بالحذر من قبل الطرفين بسبب نتيجة مباراة الذهاب التي جرت أحداثها على ملعب بالايدوس التي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.وفي الشوط الثاني وخاصة في الدقيقة 82 استغل إدجار مينديز خطأ مدافعي سيلتا فيجو وتوغل داخل منطقة الجزء وسدد الكرة في شباك الضيوف بكل مهارة.بهذا الفوز المثير يصعد ديبورتيفو ألافيس إلى الدور النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا ليواجه برشلونة الذي صعد على حساب أتلتيكو مدريد يوم السبت الموافق 27 من شهر مايو المقبل لكن لم يتم تحديد ملعب المباراة بعد.

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