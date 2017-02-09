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رياضة وشباب رياضة محلية نتائج مباريات اليوم الأربعاء ضمن ذهاب مرحلة ربع نهائي مسابقة كأس الدولة

رياضة وشباب

نتائج مباريات اليوم الأربعاء ضمن ذهاب مرحلة
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نتائج مباريات اليوم الأربعاء ضمن ذهاب مرحلة ربع نهائي مسابقة كأس الدولة

بدكوا تربحوا حتى 40 مليون ش.ج ! ببساطة نرسل نموذج بدكوا تربحوا حتى 40 مليون ش.ج ! شو بتستنوا! ببساطة نرسل نموذج،
من: حجاج رحال - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-02-09 00:04:09 A A

نادي أشدود - بني يهودا تل أبيب 1-4. سجل لوسيو لأشدود، بينما بني يهودا طال كاحيلا ويونتان كوهين وألموج بوزاجلو وبيدرو جالفان. 

هبوعيل حيفا - هبوعيل رمات جان 1-1. سجل عيدين بن باسات لحيفا وعادل يسرائيل راش.

مكابي بيتح تكفا - مكابي تل أبيب 0-1. أحرز المهاجم طال بن حاييم هدف النصر للفريق التل أبيبي، علما أنه أضاع بنفسه ركلة جزاء 11م.

 

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