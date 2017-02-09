نتائج مباريات اليوم الأربعاء ضمن ذهاب مرحلة ربع نهائي مسابقة كأس الدولة
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نادي أشدود - بني يهودا تل أبيب 1-4. سجل لوسيو لأشدود، بينما بني يهودا طال كاحيلا ويونتان كوهين وألموج بوزاجلو وبيدرو جالفان.
هبوعيل حيفا - هبوعيل رمات جان 1-1. سجل عيدين بن باسات لحيفا وعادل يسرائيل راش.
مكابي بيتح تكفا - مكابي تل أبيب 0-1. أحرز المهاجم طال بن حاييم هدف النصر للفريق التل أبيبي، علما أنه أضاع بنفسه ركلة جزاء 11م.
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