نتائج مباريات اليوم الأربعاء ضمن ذهاب مرحلة ربع نهائي مسابقة كأس الدولة

بدكوا تربحوا حتى 40 مليون ش.ج ! شو بتستنوا! ببساطة نرسل نموذج،

من: حجاج رحال - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة

نادي أشدود - بني يهودا تل أبيب 1-4. سجل لوسيو لأشدود، بينما بني يهودا طال كاحيلا ويونتان كوهين وألموج بوزاجلو وبيدرو جالفان.

هبوعيل حيفا - هبوعيل رمات جان 1-1. سجل عيدين بن باسات لحيفا وعادل يسرائيل راش.



مكابي بيتح تكفا - مكابي تل أبيب 0-1. أحرز المهاجم طال بن حاييم هدف النصر للفريق التل أبيبي، علما أنه أضاع بنفسه ركلة جزاء 11م.