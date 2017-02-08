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أخبار محليات كفرقاسم تفجع بوفاة الطفلة زينب بدير بعد صراع مع المرض

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المثلث الجنوبي كفرقاسم تفجع بوفاة الطفلة زينب بدير بعد صراع مع المرض
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كفرقاسم تفجع بوفاة الطفلة زينب بدير بعد صراع مع المرض

تسود حالة من الحزن والالم لدى افراد العائلة وجميع سكان البلدة

بدكوا تربحوا حتى 40 مليون ش.ج ! ببساطة نرسل نموذج بدكوا تربحوا حتى 40 مليون ش.ج ! شو بتستنوا! ببساطة نرسل نموذج،
من: منى عرموش - مراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-02-08 23:54:46 A A

فجعت مدينة كفر قاسم بخبر وفاة الطفلة زينب بدير (8 سنوات)، وذلك بعد صراع طويل مع المرض، حيث حاول الطاقم الطبي طوال الفترة الاخيرة انقاذ حياتها، لكن جميع المحاولات باءت بالفشل.هذا وتسود حالة من الحزن والالم لدى افراد العائلة وجميع سكان البلدة، لا سيما انه كانت دعوات مكثفة من قبل السكان في كفر قاسم وخارجها الدعوة لها بالشفاء عاجل.هذا وسيشع جثمانها الى مثواها الاخير يوم غد الخميس، حيث ستنطلق الجنازة من مسجد ابي بكر الصديق باتجاه المقبرة.

 

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