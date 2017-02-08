كفرقاسم تفجع بوفاة الطفلة زينب بدير بعد صراع مع المرض

تسود حالة من الحزن والالم لدى افراد العائلة وجميع سكان البلدة

فجعت مدينة كفر قاسم بخبر وفاة الطفلة زينب بدير (8 سنوات)، وذلك بعد صراع طويل مع المرض، حيث حاول الطاقم الطبي طوال الفترة الاخيرة انقاذ حياتها، لكن جميع المحاولات باءت بالفشل.هذا وتسود حالة من الحزن والالم لدى افراد العائلة وجميع سكان البلدة، لا سيما انه كانت دعوات مكثفة من قبل السكان في كفر قاسم وخارجها الدعوة لها بالشفاء عاجل.هذا وسيشع جثمانها الى مثواها الاخير يوم غد الخميس، حيث ستنطلق الجنازة من مسجد ابي بكر الصديق باتجاه المقبرة.