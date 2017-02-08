ايلات: اطلاق عدة قذائف صاروخية على المدينة والقبة الحديدية تتصدى

تبين من نتائج مراجعات الجيش على انه كان قد تم اطلاق عدة قذائف صاروخية من الاراضي المصرية اتجاه منطقة ايلات

جاء من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري:" مساء اليوم الاربعاء بمدينة ايلات تم سماع دوى انطلاق صفارات الانذار تبعه سماع دوي انفجار وحيث هرعت قوات معززه الشرطة مباشرة باعمال البحث في شتى الانحاء هناك حول مصدر الحاصل وماهيته اللتين لم تتضح بعد ".



وافادت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري لاحقا :" تبين من نتائج مراجعات الجيش على انه كان قد تم اطلاق عدة قذائف صاروخية من الاراضي المصرية اتجاه منطقة ايلات مع تمكن منظومة القبة الحديدية من تدميرها بنجاح وحيث تواصل قوات من الجيش والشرطة باعمال بحث وتمشيط في شتى انحاء المنطقة هناك تيقنا وتأكيدا".