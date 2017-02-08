اغلاق
اغلاق
أخبار محليات ايلات: اطلاق عدة قذائف صاروخية على المدينة والقبة الحديدية تتصدى

أخبار

النقب ايلات: دوي انفجارات في المدينة وصفارات الانذار تدوي
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

ايلات: اطلاق عدة قذائف صاروخية على المدينة والقبة الحديدية تتصدى

 تبين من نتائج مراجعات الجيش على انه كان قد تم اطلاق عدة قذائف صاروخية من الاراضي المصرية اتجاه منطقة ايلات

بدكوا تربحوا حتى 40 مليون ش.ج ! ببساطة نرسل نموذج بدكوا تربحوا حتى 40 مليون ش.ج ! شو بتستنوا! ببساطة نرسل نموذج،
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-02-08 23:07:52 A A

جاء من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري:" مساء اليوم الاربعاء بمدينة ايلات تم سماع دوى انطلاق صفارات الانذار تبعه سماع دوي انفجار وحيث هرعت قوات معززه الشرطة مباشرة باعمال البحث في شتى الانحاء هناك حول مصدر الحاصل وماهيته اللتين لم تتضح بعد ".

وافادت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري لاحقا :" تبين من نتائج مراجعات الجيش على انه كان قد تم اطلاق عدة قذائف صاروخية من الاراضي المصرية اتجاه منطقة ايلات مع تمكن منظومة القبة الحديدية من تدميرها بنجاح وحيث تواصل قوات من الجيش والشرطة باعمال بحث وتمشيط في شتى انحاء المنطقة هناك تيقنا وتأكيدا".

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 برشلونة يكتفي بالتعادل أمام أتلتيكو ويبلغ نهائي كأس | [214 قراءة]
2 تعيين رجا زعاترة رئيسًا للجنة الإعلام في المتابعة | [192 قراءة]
3 بركة لزعاترة: توقّف عن إصدار بيانات باسم المتابعة | [171 قراءة]
4 سخنين: مصرع الحاج أحمد حسين غنايم (68 عامًا) | [170 قراءة]
5 في تيسير النحو (4)/ب. فاروق مواسي | [157 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 كفركنا: ادارة المجلس تزور المربي ادهم طه | [0 مشاركة]
2 الحوت 04.02.2017 | [0 مشاركة]
3 برشلونة يحقق انتصارًا كاسحًا على حساب أتلتيك بيلباو | [0 مشاركة]
4 إلتماس ضد تحويل صلاحيات دستورية لوحدة الاستيطان | [0 مشاركة]
5 السلطانة قسم الجزء الثاني 2 الحلقة 14 مدبلجة HD | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب