محاضرة حول الابحار الآمن في مدرسة الرازي الشاملة في اكسال

من خلال المحاضرة تم الكشف عن المخاطر الناجمة عن الانفجار المعلوماتي وظهور اشكال جديدة للعنف والادمان وانعدام الخصوصية والسرقة والابتزاز وتم تسليط الضوء على سبل الحماية الوقاية من هذه المخاطر



استمتع طلاب الصفوف التاسعة والعاشرة في مدرسة الرازي الشاملة ب محاضرة القاها الاعلامي والاذاعي وسيم خوري الذي يعمل في راديو صوت اسرائيل والتلفزيون الاسرائيلي ومقدم برنامج ستاتوس حيث ارتكزت محاضرته على محورين رئيسيين الجانب الاجتماعي والجانب التقني في العالم الرقمي ووسائل الاتصال الحديثة والمواقع الاجتماعية وانعكاسات ذلك على كل مناخي الحياة.







ومن خلال المحاضرة تم الكشف عن المخاطر الناجمة عن الانفجار المعلوماتي وظهور اشكال جديدة للعنف والادمان وانعدام الخصوصية والسرقة والابتزاز وتم تسليط الضوء على سبل الحماية الوقاية من هذه المخاطر، اما من الناحية التقنية فقد وجه الاعلامي وسيم خوري نصائح. عملية لحماية انفسنا من خلال برامج تقنية وبعض الاعدادات البسيطة في اجهزتنا الخلوية فعلى سبيل المثال لا نترك هاتفنا للتصليح دون محو الذاكرة) فورمات وفتح كاميرا الفيديو لمدة ساعتين ثم اعادة المحو مرة ثانية وفتح كاميرا الفيديو لمدة ساعتين لتمتلء الذاكرة مرة اخرى ثم اعادة محوه وبعد ذلك تسليمه للتصليح هذه النصائح وغيرها حصل عليها اطلاب من خلال المحاضرة التي ممررت باسلوب شيق وسلس وقريب من عالم اولادنا.

ونحن من منطلق المسؤولية وحرصنا على حماية اولادنا فلذات اكبادنا، نحرص دائما على ايصال هذه المعلومات لتوعية الطلاب وحمايتهم قدر المستطاع والله من وراء القصد

وفي نهايه المحاضره شكر مدير المدرسه الشامله الاستاذ فهمي دراوشه المحاضر على تلبيته الدعوة وعلى اسلوبه الشيق والممتع في تمرير العلومات في هذا المجال

ومن جهته قال وسيم خوري اولا سررت خلال توجدي في المدرسة من جميع النواحي التربوية والتعليمية وايضا من التغطية الكاملة للموضوع سواء المنشورات والاصقات التى اعدت خصيصا من اجل معالجة افة العصر وهي الانترنيت واضاف بانه اعجب بحسن الاصغاء والتصرفات الايجابية التي تحلى بها الطلاب خلال المحاضرة وتمنى ان تكون المعلومات التي مررها قد ساهمت بتسليح طلابنا وتساهم بحمايتهم ووقايتهم من اخطار الشبكة .