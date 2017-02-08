رئيس بلدية الطيرة يطلع على مراحل بناء القاعة الرياضيّة، مركز التأهيل المهني

رئيس البلدية عاين أعمال البناء في القاعة الرياضيّة المُغطاة التي يتمّ تشييدها وراء ثانوية العلوم على اسم عبد الحميد عتيلي (طوماشن) والتي تسير على قدم وساق

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان من حارث عيسى جاء فيه :" خلال زيارته التفقدية التي قام بها للعديد من المشاريع والمنشئات مطلع هذا الأسبوع، زار رئيس بلدية الطيرة المحامي مأمون عبد الحي ثلاثة مشاريع هامة وحيوية قيد الأنشاء، القاعة الرياضية العصريّة، مركز التأهيل المهني، والقسم الجديد من مدرسة الأبتدائية (و). وقد كان برفقته في تلك الجولات وكيله عضو البلدية السيد حسام سلطان، مهندس البلدية السيد بسام ناصر، والمستشار الهندسي مدير المشاريع في بلدية الطيرة السيد عمر نجّار".



واضاف البيان :" رئيس البلدية عاين أعمال البناء في القاعة الرياضيّة المُغطاة التي يتمّ تشييدها وراء ثانوية العلوم على اسم عبد الحميد عتيلي (طوماشن) والتي تسير على قدم وساق، واستمع من مهندس البلدية لشرح موسع عنها وعن ما تحتويه، حيثُ تقع على مساحة تصل إلى 1400 متر، وتحتوي على ملعب كبير ومدرج للجمهور يتسع لحوالي 250 شخص، مع غرفة فعاليات كبيرة وحمامات وأماكن مُخصصة لذوي الاحتياجات الخاصّة، كما وتحوي على مدخلين أحدهما مُخصص كمدخل رئيسي والثاني تابع للمدرسة الثانوية، حيثُ ستضم ساحات مرصوفة وموقف للمركبات، ويبلغ تكاليف انشاؤها مع المسطحات الخارجية الى حوالي 5 ملايين شاقل".



وتابع البيان :" بعد ذلك توجه الرئيس إلى مركز التأهيل المهني الذي أصبح في مراحله الأخيرة، ويقع شمالي مبنى الأشكول بايس بمساحة تصل إلى 760 متراً، هذا المبنى الذي بذلت ادارة بلدية الطيرة جهوداً كبيرة ومُكثّفة لإعادته بعد أن كاد أن يُلغى، وذلك من خلال تخصيصها لميزانيات كبيرة غير عادية، إلى جانب مموليه الرئيسيين المفعال هبايس والتأمين الوطني بتكلفة تصل إلى 4,5 مليون شاقل. سيُقدم هذا المركز على تلبية جميع متطلبات الأفراد، كما سيكتمل المركز بإضافة أحدث أنواع الأجهزة والمعدات ويقوم بسد جميع حاجات الأفراد على اختلافها. وقد أثنى رئيس البلدية على هذا المشروع القيّم بتعقيبه أن هذا المركز سيقوم بتقديم الخدمات لستة بلدان وهي: الطيرة ، الطيبة ، قلنسوة ، جلجولية ، كفر قاسم ، كفر برا ، وزيمر وسيبنى بشكل لائق ومناسب شكلا ومضمونا ساعياً لإفادة وخدمة الجميع. ومن المتوقّع افتتاحه خلال العام الجاري ليصبح مركزاً تأهيلياً مهماً في المنطقة يخدم شرائح واسعة من أبناء الطيرة والمنطقة".



واختتم البيان :" كما وقام رئيس البلدية بزيارة ميدانيّة إلى المدرسة الابتدائية (و) حيثُ يتمّ تنفيذ المرحلة الثانية لبناء القسم الجديد للمدرسة، والذي يضمّ ستة صفوف مع مختبر وملجأ بتكلفة تصل إلى 5 مليون شاقل ممولة من قبل وزارة المعارف ومفعال هبايس بمساحة 860 متر، وقد اطلع رئيس البلدية عن كثب على اعمال البناء والتجهيز لإتمام تشييدها والانتهاء منها خلال أربعة أشهر، والتقى بعد المشاهدة والمعاينة بمدير المدرسة المربي سليم منصور الذي عبّر عن رضاه وسعادته بالمرحلة التي وصلت اليها أعمال البناء في القسم الجديد الذي سيكون مكسباً كبيراً لجميع أهالي المنطقة ".