نتنياهو يلتقي السفراء الإسرائيليين المعتمدين لدى الدول الإفريقية
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو:
الدول الإفريقية تحولت إلى مرحلة متوسطة بما يتعلق بنمط تصويتها وهي عبارة عن الامتناع عن التصويت هذه هي الغاية الأولى التي نسعى إلى تحقيقها
الدول الإفريقية تربح ليس أقل منّا وربما أكثر منّا من التكنولوجيا الإسرائيلية ومن استثماراتنا فيها ولا مانع لدينا من ذلك لأن هذا يساهم في تحقيق غاياتنا الأخرى بما فيها مكافحة الإرهاب والإسلام المتطرف
عمّم أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للإعلام العربي، بيانًا جاء فيه:"إلتقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ظهر اليوم مع السفراء الإسرائيليين المعتمدين لدى الدول الإفريقية وقال في اللقاء:"عندما أحدد هرم مصالحنا في مجال العلاقات الخارجية تأخذ إفريقيا مكانا عاليا جدا وهذا لم يحدث ربما منذ الستينيات. مصلحتنا العليا هي إحداث تغيير دراماتيكي في نمط تصويت الدول الإفريقية في الأمم المتحدة وفي مؤسسات دولية وتغييره من المعارضة إلى الدعم".
خلال اللقاء
وزاد البيان:"وتابع نتنياهو:"الدول الإفريقية تحولت إلى مرحلة متوسطة بما يتعلق بنمط تصويتها وهي عبارة عن الامتناع عن التصويت. هذه هي الغاية الأولى التي نسعى إلى تحقيقها وهناك غايات كثيرة اخرى ولكن هذه الغاية تتغلب من حيث الأهمية على جميعها. الدول الإفريقية تربح ليس أقل منّا وربما أكثر منّا من التكنولوجيا الإسرائيلية ومن استثماراتنا فيها ولا مانع لدينا من ذلك لأن هذا يساهم في تحقيق غاياتنا الأخرى بما فيها مكافحة الإرهاب والإسلام المتطرف وما إلى ذلك ولكن في نهاية المطاف هدفنا هو إحداث تغيير في نمط تصويت الدول الإفريقية لأن الأغلبية الأوتوماتيكية في الأمم المتحدة تتكون في مقدمة الأمر من الدول العربية".
واختتم نتنياهو:"هناك 54 دولة إفريقية وإذا أحدثنا تغييرا في نمط تصويتها نحولها بدفعة واحدة من طرف معين إلى الطرف الآخر وغيّرنا بدفعة واحدة توازن الأصوات ضدنا في الأمم المتحدة واليوم الذي سنحصل على أغلبية لصالحنا في الأمم المتحدة ليس بعيدا. هل هذا يبدو خياليا؟ كلا. ولذلك، هذا هو الهدف الذي نسعى إليه - تحطيم معارضة الدول الإفريقية في التصويت بالأمم المتحدة وتحويلها إلى دعم"، إلى هنا البيان.