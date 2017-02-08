Like

نتنياهو يلتقي السفراء الإسرائيليين المعتمدين لدى الدول الإفريقية

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو:

الدول الإفريقية تحولت إلى مرحلة متوسطة بما يتعلق بنمط تصويتها وهي عبارة عن الامتناع عن التصويت هذه هي الغاية الأولى التي نسعى إلى تحقيقها

الدول الإفريقية تربح ليس أقل منّا وربما أكثر منّا من التكنولوجيا الإسرائيلية ومن استثماراتنا فيها ولا مانع لدينا من ذلك لأن هذا يساهم في تحقيق غاياتنا الأخرى بما فيها مكافحة الإرهاب والإسلام المتطرف

بدكوا تربحوا حتى 40 مليون ش.ج ! ببساطة نرسل نموذج بدكوا تربحوا حتى 40 مليون ش.ج ! شو بتستنوا! ببساطة نرسل نموذج،

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة

نشر: 2017-02-08 18:53:23 A نشر: 2017-02-08 18:53:23 A