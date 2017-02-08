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استمتعوا بسحر جزر الكاريبي.. صور
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استمتعوا بسحر جزر الكاريبي

تتواجد في منطقة الكاريبي حوالي 7000 جزيرة وتختلف بطبيعتها وأشكالها

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: thinstock)
نشر: 2017-02-09 08:15:29 A A

يطير بكم دليل العرب.كوم اليوم إلى منطقة الكاريبي أو بالإنجليزية: Caribbean، وهي منطقة جغرافية تتكون من البحر الكاريبي وجزره وشطآنه المحيطة به. وتقع المنطقة إلى الجنوب الشرقي من أمريكا الشمالية وشرقي أمريكا الوسطى وإلى الشمال والشرق من أمريكا الجنوبية.

هذا، وتتواجد في منطقة الكاريبي حوالي 7000 جزيرة وتختلف بطبيعتها وأشكالها. حيث تتكون جزر الهند الغربية من الأنتيل وتنقسم إلى جزر الأنتيل الكبرى وجزر الأنتيل الصغرى بالإضافة إلى البهاماس.

هذا، وتعد جزر الهند الغربية - منطقة الكاريبي تابعة لأمريكا الشمالية وتنقسم إلى 28 جزءا من ضمنها الدول المستقلة فيها وغيرها من المناطق التابعة لأوروبا أو أمريكا. في عام 1958 تأسست دولة سميت اتحاد جزر الهند الغربية ما لبثت أن انحلت عام 1962، وكان هذا الاتحاد مكونا من 10 دول متحدثة بالإنجليزية في الكاريبي. 

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