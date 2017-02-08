السجن لفلسطيني بعد إدانته بمحاولة قتل على خلفية قومية

قضت المحكمة المركزية في مدينة القدس "بالسجن الفعلي 15 عامًا على الشاب الفلسطيني أنس أقرع من بلدة قبلان - قضاء نابلس، بعد إدانته بموجب صفقة إدعاء بمحاولة قتل على خلفية قومية في عملية نفّذها في باب العامود بالقدس"، وفقًا لما ورد في بيان صادر عن الناطقة بلسان سلطة المحاكم.