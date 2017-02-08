السجن لفلسطيني بعد إدانته بمحاولة قتل على خلفية قومية
بدكوا تربحوا حتى 40 مليون ش.ج ! ببساطة نرسل نموذج بدكوا تربحوا حتى 40 مليون ش.ج ! شو بتستنوا! ببساطة نرسل نموذج،
قضت المحكمة المركزية في مدينة القدس "بالسجن الفعلي 15 عامًا على الشاب الفلسطيني أنس أقرع من بلدة قبلان - قضاء نابلس، بعد إدانته بموجب صفقة إدعاء بمحاولة قتل على خلفية قومية في عملية نفّذها في باب العامود بالقدس"، وفقًا لما ورد في بيان صادر عن الناطقة بلسان سلطة المحاكم.
تعقيبات فيسبوك
العناوين الرئيسية
الأكثر قراءة
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك