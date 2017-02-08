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أخبار شريط الاخبار السجن لفلسطيني بعد إدانته بمحاولة قتل على خلفية قومية

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السجن لفلسطيني بعد إدانته بمحاولة قتل على خلفية قومية

بدكوا تربحوا حتى 40 مليون ش.ج ! ببساطة نرسل نموذج بدكوا تربحوا حتى 40 مليون ش.ج ! شو بتستنوا! ببساطة نرسل نموذج،

نشر: 2017-02-08 17:55:05 A A
قضت المحكمة المركزية في مدينة القدس "بالسجن الفعلي 15 عامًا على الشاب الفلسطيني أنس أقرع من بلدة قبلان - قضاء نابلس، بعد إدانته بموجب صفقة إدعاء بمحاولة قتل على خلفية قومية في عملية نفّذها في باب العامود بالقدس"، وفقًا لما ورد في بيان صادر عن الناطقة بلسان سلطة المحاكم.
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