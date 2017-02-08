إيدين دجيكو مهاجم روما تحت أنظار نادي ريال مدريد

أشارت عدة تقارير صحفية سابقة، إلى اقتراب رحيل الفرنسي كريم بنزيمة، والإسباني ألفارو موراتا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة

كشفت تقارير صحفية إيطالية، اهتمام ريال مدريد الإسباني، بالتعاقد مع البوسني إيدين دجيكو مهاجم فريق روما ، لتدعيم الجبهة الهجومية للمرينجي، خلال الفترة المقبلة.





إيدين دجيكو مهاجم فريق روما

ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، وصحيفة "آس" الإسبانية، فإن إدارة ريال مدريد تراقب دجيكو، تمهيدًا لضمه. ويقدم إيدين دجيكو أداء مميز مع الجيالوروسي خلال الموسم الجاري، حيث يحتل صدارة هدافي الكالتشيو برصيد 17 هدفا حتى الآن، وشارك في احتلال فريقه وصافة جدول الترتيب برصيد 50 نقطة، بفارق 4 نقاط عن المتصدر يوفنتوس.

وأشارت عدة تقارير صحفية سابقة، إلى اقتراب رحيل الفرنسي كريم بنزيمة، والإسباني ألفارو موراتا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت صحيفة "أس"، أن زيدان أبدى موافقته على ضم دجيكو للفريق المدريدي، خاصة أن سعره مناسب، بالإضافة إلى قدرته على التكيف مع طريقة لعب الملكي والثنائي كريستيانو رونالدو وجاريث بيل، حيث يتمتع دجيكو بطول القامة (1.92 مترًا)، وقدرته على التحكم بشكل جيد بالكرة.