أم الفحم: إعلان الهدنة بين عائلة الشاب المرحوم محمود جبارين وعائلة المشتبه بقتله
ما نشرته بعض وسائل الاعلام ليس دقيقا ولم تعقد راية الصلح مع أهل المشتبه بالقتل علما الى اعلان الهدنة بين العائلتين
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أفاد مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب إلى أنّ أقارب المشتبه بقتل الشاب محمود نادر جبارين قد زاروا بيت العزاء وقدموا تعازيهم لعائلة المرحوم في أم الفحم ، علمًا أنّ الذين قاموا بزيارة بيت العزاء هم من عائلة الشاب المشتبه وليسوا أفراد عائلته المقربة علما أن عائلتة أهله أخرجوا من المدينة. ويفيد مراسلنا إلى أنّ ما نشرته بعض وسائل الاعلام ليس دقيقا ولم تعقد راية الصلح مع أهل المشتبه بالقتل وتمّ إعلان الهدنة بين العائلتين.
خلال تقديم واجب العزاء
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