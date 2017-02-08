رسميًا: نادي برشلونة يستأنف على عقوبة إيقاف سواريز وبوسكيتس

فريق برشلونة ينوي التقدم باحتجاج رسمي على قرار الحكم بعد طرد لويس سواريز بالبطاقة الحمراء وإنذار سيرجيو بوسكيتس

أعلن نادي برشلونة الإسباني عن نيته تقديم احتجاجاً رسمياً على قرار جيل مانزانو حكم لقاء الفريق أمام أتلتيكو مدريد، بعد إشهاره البطاقة الصفراء في وجه لويس سواريز، وأيضاً سيرجيو بوسكيتس.

وكان برشلونة قد تأهل للمباراة النهائية بكأس ملك إسبانيا، بعد تخطيه أتلتيكو مدريد بنصف النهائي، بمجموع المباراتين 3/2.وشهدت مباراة الإياب التي أقيمت مساء أمس على ملعب “الكامب نو” العديد من البطاقات الصفراء والحمراء، بعد طرد ثلاثة لاعبين، اثنان من برشلونة هما لويس سواريز، وسيرجيو روبيرتو، وواحد من الأتلتي هو كاراسكو.

وذكرت صحيفة “سبورت” الكتالونية أن فريق برشلونة ينوي التقدم باحتجاج رسمي على قرار الحكم بعد طرد لويس سواريز بالبطاقة الحمراء وإنذار سيرجيو بوسكيتس.

وكان تقرير الحكم قد تحدث عن مسألة تلقي سواريز البطاقة الثانية، قائلاً “سواريز ضرب الخصم بذراعه، وهو يعتبر تهور من الخصم، ولذلك تم إشهار البطاقة الصفراء الثانية”.وأضاف الحكم “وبعدها رفض سواريز الخضوع لقرار الحكم الرابع بالخروج من الملعب، وظل يراقب المباراة من النفق المؤدي لغرف خلع الملابس”.



فيما تحدث الحكم عن مسألة إشهار البطاقة الصفراء في وجه بوسكيتس حسب تقريره قائلاً “سيرجيو قام بتحريك الكرة من مكانها، وهذا يعتبر مخالف للقوانين”.