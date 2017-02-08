اغلاق
اغلاق
رياضة وشباب رياضة عالمية رسميًا: نادي برشلونة يستأنف على عقوبة إيقاف سواريز وبوسكيتس

رياضة وشباب

رسمياً: برشلونة يستأنف عقوبة إيقاف سواريز وبوسكيتس
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

رسميًا: نادي برشلونة يستأنف على عقوبة إيقاف سواريز وبوسكيتس

 فريق برشلونة ينوي التقدم باحتجاج رسمي على قرار الحكم بعد طرد لويس سواريز بالبطاقة الحمراء وإنذار سيرجيو بوسكيتس

بدكوا تربحوا حتى 40 مليون ش.ج ! ببساطة نرسل نموذج بدكوا تربحوا حتى 40 مليون ش.ج ! شو بتستنوا! ببساطة نرسل نموذج،
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-02-08 17:57:48 A A

أعلن نادي برشلونة الإسباني عن نيته تقديم احتجاجاً رسمياً على قرار جيل مانزانو حكم لقاء الفريق أمام أتلتيكو مدريد، بعد إشهاره البطاقة الصفراء في وجه لويس سواريز، وأيضاً سيرجيو بوسكيتس.

 

وكان برشلونة قد تأهل للمباراة النهائية بكأس ملك إسبانيا، بعد تخطيه أتلتيكو مدريد بنصف النهائي، بمجموع المباراتين 3/2.وشهدت مباراة الإياب التي أقيمت مساء أمس على ملعب “الكامب نو” العديد من البطاقات الصفراء والحمراء، بعد طرد ثلاثة لاعبين، اثنان من برشلونة هما لويس سواريز، وسيرجيو روبيرتو، وواحد من الأتلتي هو كاراسكو.

وذكرت صحيفة “سبورت” الكتالونية أن فريق برشلونة ينوي التقدم باحتجاج رسمي على قرار الحكم بعد طرد لويس سواريز بالبطاقة الحمراء وإنذار سيرجيو بوسكيتس.

وكان تقرير الحكم قد تحدث عن مسألة تلقي سواريز البطاقة الثانية، قائلاً “سواريز ضرب الخصم بذراعه، وهو يعتبر تهور من الخصم، ولذلك تم إشهار البطاقة الصفراء الثانية”.وأضاف الحكم “وبعدها رفض سواريز الخضوع لقرار الحكم الرابع بالخروج من الملعب، وظل يراقب المباراة من النفق المؤدي لغرف خلع الملابس”.

فيما تحدث الحكم عن مسألة إشهار البطاقة الصفراء في وجه بوسكيتس حسب تقريره قائلاً “سيرجيو قام بتحريك الكرة من مكانها، وهذا يعتبر مخالف للقوانين”.

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 جهاز الرّنين المغناطيسيّ M.R.I الثابت والأوّل بالشمال | [295 قراءة]
2 أحلام أول خليجية على مسرح دار الأوبرا في دبي | [212 قراءة]
3 برشلونة يكتفي بالتعادل أمام أتلتيكو ويبلغ نهائي كأس | [194 قراءة]
4 أم الفحم: جماهير غفيرة تشيّع جثمان محمود جبارين | [178 قراءة]
5 مواطنون: الشرطة ستحضر غدا الى أم الحيران | [140 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 كفركنا: ادارة المجلس تزور المربي ادهم طه | [0 مشاركة]
2 الحوت 04.02.2017 | [0 مشاركة]
3 برشلونة يحقق انتصارًا كاسحًا على حساب أتلتيك بيلباو | [0 مشاركة]
4 إلتماس ضد تحويل صلاحيات دستورية لوحدة الاستيطان | [0 مشاركة]
5 السلطانة قسم الجزء الثاني 2 الحلقة 14 مدبلجة HD | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب