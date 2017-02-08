ميلان يحضر لصفقات عظيمة عبر التعاقد مع أجويرو وأوباميانج

تدعي كوريري ديلو سبورت بأن إدارة ميلان مستعدة لإنفاق 100 مليون يورو نظير ضم أي من اللاعبين، كما لا تستبعد أن تنجح في التعاقد مع الآخر أيضاً

تخطط إدارة اي سي ميلان في الوقت الحالي لإعادة النادي إلى قمة أندية أوروبا وإيطاليا وتضع في البداية هدف تطوير صفوف الفريق عبر التعاقد مع أبرز وأميز اللاعبين.

صحيفة كوريري ديلو سبورت الإيطالية وضحت في تقاريرها مراقبة إدارة ميلان لأبرز المهاجمين المتاحين في السوق، وعلى رأسهم بيير إيميريك أوباميانج مهاجم بوروسيا دورتموند، وسيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي.وتدعي كوريري ديلو سبورت بأن إدارة ميلان مستعدة لإنفاق 100 مليون يورو نظير ضم أي من اللاعبين، كما لا تستبعد أن تنجح في التعاقد مع الآخر أيضاً.

وأعلنت إدارة دورتموند موافقتها على رحيل أوباميانج في حال حصلوا على العرض المناسب لأجله، فيما لمح سيرجيو أجويرو حول رغبته في الرحيل عن مانشستر سيتي.