اغلاق
اغلاق
رياضة وشباب رياضة عالمية ميلان يحضر لصفقات عظيمة عبر التعاقد مع أجويرو وأوباميانج

رياضة وشباب

ميلان يحضر لصفقات عظيمة عبر التعاقد مع أجويرو وأوبامي
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

ميلان يحضر لصفقات عظيمة عبر التعاقد مع أجويرو وأوباميانج

 تدعي كوريري ديلو سبورت بأن إدارة ميلان مستعدة لإنفاق 100 مليون يورو نظير ضم أي من اللاعبين، كما لا تستبعد أن تنجح في التعاقد مع الآخر أيضاً

بدكوا تربحوا حتى 40 مليون ش.ج ! ببساطة نرسل نموذج بدكوا تربحوا حتى 40 مليون ش.ج ! شو بتستنوا! ببساطة نرسل نموذج،
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-02-08 22:21:22 A A

تخطط إدارة اي سي ميلان في الوقت الحالي لإعادة النادي إلى قمة أندية أوروبا وإيطاليا وتضع في البداية هدف تطوير صفوف الفريق عبر التعاقد مع أبرز وأميز اللاعبين.

 

صحيفة كوريري ديلو سبورت الإيطالية وضحت في تقاريرها مراقبة إدارة ميلان لأبرز المهاجمين المتاحين في السوق، وعلى رأسهم بيير إيميريك أوباميانج مهاجم بوروسيا دورتموند، وسيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي.وتدعي كوريري ديلو سبورت بأن إدارة ميلان مستعدة لإنفاق 100 مليون يورو نظير ضم أي من اللاعبين، كما لا تستبعد أن تنجح في التعاقد مع الآخر أيضاً.
وأعلنت إدارة دورتموند موافقتها على رحيل أوباميانج في حال حصلوا على العرض المناسب لأجله، فيما لمح سيرجيو أجويرو حول رغبته في الرحيل عن مانشستر سيتي.

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 برشلونة يكتفي بالتعادل أمام أتلتيكو ويبلغ نهائي كأس | [209 قراءة]
2 تعيين رجا زعاترة رئيسًا للجنة الإعلام في المتابعة | [173 قراءة]
3 بركة لزعاترة: توقّف عن إصدار بيانات باسم المتابعة | [157 قراءة]
4 سخنين: مصرع الحاج أحمد حسين غنايم (68 عامًا) | [148 قراءة]
5 في تيسير النحو (4)/ب. فاروق مواسي | [146 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 كفركنا: ادارة المجلس تزور المربي ادهم طه | [0 مشاركة]
2 الحوت 04.02.2017 | [0 مشاركة]
3 برشلونة يحقق انتصارًا كاسحًا على حساب أتلتيك بيلباو | [0 مشاركة]
4 إلتماس ضد تحويل صلاحيات دستورية لوحدة الاستيطان | [0 مشاركة]
5 السلطانة قسم الجزء الثاني 2 الحلقة 14 مدبلجة HD | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب