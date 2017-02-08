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السلطات المحلية اخبار المجالس مصمص: مواصلة تعبيد وتطوير شوارع جديدة

السلطات المحلية

وادي عارة مصمص: مواصلة تعبيد وتطوير شوارع
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مصمص: مواصلة تعبيد وتطوير شوارع جديدة

قام المجلس المحلي وبتمويل مشترك مع اتحاد مياه وادي عارة، بتعبيد شوارع مختلفة في احياء الحارة الشرقية للبلدة

بدكوا تربحوا حتى 40 مليون ش.ج ! ببساطة نرسل نموذج بدكوا تربحوا حتى 40 مليون ش.ج ! شو بتستنوا! ببساطة نرسل نموذج،
من: ابراهيم أبو عطا - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-02-08 17:36:10 A A

ضمن ورشات العمل ومشاريع التطوير التي تشهدها بلدة مصمص بالآونة الاخيرة، قام مجلس طلعة عارة المحلي بتعبيد مساحات واسعة من شارع البساتين الجديد الى جانب تعبيد مقاطع طرق تصل احياء هذه المنطقة.


خلال التعبيد

كذلك، قام المجلس المحلي وبتمويل مشترك مع اتحاد مياه وادي عارة، بتعبيد شوارع مختلفة في احياء الحارة الشرقية للبلدة، وذلك بعد ان تم هناك تركيب خطوط جديدة لمياه للشرب. الى ذلك، باشر مجلس طلعة عارة بتنفيذ أعمال توسعة وتجهيز رصيف آمن للشارع الرئيسي المحاذي لعيادة صندوق المرضى وفرع البريد في القرية.  

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