أسبوع الانترنت الأمن في مدرسة المتنبي الابتدائية في مجد الكروم

تخلل هذا الاسبوع العديد من الفعاليات حول موضوع الانترنت الآمن، وذلك لرفع مستوى الوعي لدى الطالب وإدراكه لمخاطر التعامل مع الانترنت

أحيت مدرسة المتنبي الابتدائية في مجد الكروم أسبوع الانترنت الآمن بالعديد من الفعاليات باشراف مركزة الفعاليات الاجتماعية في المدرسة المربية رلى صغير.



خلال الفعاليات



وقد تخلل هذا الاسبوع العديد من الفعاليات حول موضوع الانترنت الآمن، وذلك لرفع مستوى الوعي لدى الطالب وإدراكه لمخاطر التعامل مع الانترنت وتذويت طرق وأساليب صحيحة لإبحار آمن ومسؤول في الشبكة.



ويشار إلى أنّ هذه الفعالية لها عدة أهداف أهمها: كشف المعلمين على العالم المحوسب المباشر بشكل عام وعلى عالم الأولاد بشكل خاص وذلك بتزويدهم بآليات ووسائل من اجل الإبحار الآمن في شبكة الانترنت إظهار للأهل مدى أهمية وجود حوار بناء ومشاركة بينهم وبين المدرسة.