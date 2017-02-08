الشاعر سامي مهنا يحل ضيفا على مدرسة العلوم والتكنولوجيا في الناصرة

قدّم الشاعر سامي مهنا العديد من النصائح القيمة للطلاب في كيفية الابداع في مجال الحياة وخصوصا في الشعر

عمّمت مدرسة العلوم والتكنولوجيا في الناصرة بيانًا، جاء فيه:"إستضافت مدرسة العلوم والتكنولوجيا في الناصرة يوم الثلاثاء الموافق 7/2/2017 الاديب والشاعر ورئيس اتحاد الكتّاب العرب المحامي سامي مهنا، وذلك ضمن فعاليات السلة الثقافية لهذا العام. هذا، وقد استقبل مدير المدرسة الاستاذ حنا ابو العسل الضيف ورحب به قائلا:"نفخر ونعتز ولنا الشرف أن نرحب بشاعر كبير ومحام من المع الشعراء والكتاب المعروفين دوليا جاء اليوم ليشارك في تثقيف طلابنا وتوجيههم نحو المسيرة الابداعية متمنين له دوام التقدم والعطاء".



الشاعر مهنا خلال اللقاء مع الطلاب



وزاد البيان:"وبدوره قام الشاعر سامي مهنا بالقاء محاضرة شيقة عن الابداع في الشعر، تخللها القاء قصائد من ديوانه الجديد، حازت على اعجاب ودهشة الطلاب فجعلهم يتفاعلون ويشاركون بتقديم مداخلات وطرح اسئلة اجاب عنها باسهاب. كما قدّم العديد من النصائح القيمة للطلاب في كيفية الابداع في مجال الحياة وخصوصا في الشعر.

مركز التربية الاجتماعية في المدرسة المربي خالد شدافنه قال: "إنّ مثل هذه اللقاءات تزيد في اثراء معلومات طلابنا وتهدف الى تعريف الطلاب بكتابنا وتشجيعهم وحثهم على القراءة والمطالعة"، إلى هنا البيان.