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رياضة وشباب رياضة عالمية بعد غياب 3 أشهر.. جاريث بيل يعود للتدريبات مع الملكي لمواجهة نابولي في دوري الأبطال

رياضة وشباب

بعد غياب 3 أشهر.. جاريث بيل يعود للتدريبات
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بعد غياب 3 أشهر.. جاريث بيل يعود للتدريبات مع الملكي لمواجهة نابولي في دوري الأبطال

جاريث بيل ابتعد عن الملاعب منذ 21 تشرين الثاني، بعد إصابته في كاحله والتي خضع بعدها لجراحة ألزمته بعدم اللعب على الأقل لفترة ما بين 2-4 أشهر

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-02-08 16:13:31 A A

أعلن النادي الملكي ريال مدريد عبر موقعه الرسمي مؤكّدًا عودة الجناح الويلزي جاريث بيل إلى التدريبات الجماعية الأسبوع المقبل للتحضير للمباراة التي ستقام في شهر آذار على ملعب سان باولو في إيطاليا أمام نابولي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا. 



جاريث بيل

هذا ويشار إلى أنّ جاريث بيل ابتعد عن الملاعب منذ 21 تشرين الثاني، بعد إصابته في كاحله والتي خضع بعدها لجراحة ألزمته بعدم اللعب على الأقل لفترة ما بين 2-4 أشهر، ومن المرشّح أن تكون مشاركة بيل أمام نابولي لفترة دقائق قليلة.

 

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