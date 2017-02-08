سخنين: مصرع الحاج أحمد حسين خضران غنايم (68 عامًا) خلال عمله في حراثة أرضه

سيشيع جثمان المرحوم الطاهر الى مثواه الاخير بعد صلاة المغرب من منزل العائلة القريب من دوار الشهداء الى مقبرة وادي الصفا في المدينة

لقي الحاج أحمد حسين خضران غنايم (68 عامًا) من سخنين مصرعه خلال عمله في حراثة أرضه في منطقة الخربة بالمدينة. وأفادنا مركز حيّان الطبي في وقت سابق أنّه "كان قد عُثر على المرحوم في أحد كروم الزيتون بالمدينة وقد وصلت الطواقم التابعة لحيّان إلى المكان وتمّ إقرار وفاته".





المرحوم الحاج أحمد حسين خضران غنايم

من جهته، قال المتحدث باسم نجمة داوود الحمراء أنّ "طاقم الاسعاف التابع للمؤسسة تلقى بلاغًا حول رجل أصيب خلال عمله في حقل زراعي في سخنين ولدى وصول الطاقم إلى المكان اضطر لإقرار وفاة الرجل (68 عامًا) في المكان، علمًا أنّه كان يعاني من إصابة في الرأس"، بحسب البيان.

هذا، وقال البراميديك رونين دهان من نجمة داوود الحمراء الذي وصل إلى مكان الحادث إنّه:"لدى وصولنا إلى المكان وجدنا رجلًا (68 عامًا) ملقى إلى جانب تراكتور في أرض زراعية في سخنين، وكان يعاني من إصابة خطيرة جدًا في الرأس، وبعد فحوصات طبية عديدة إضطررنا لإقرار وفاته في المكان"، بحسب البيان.

يذكر اخيرًا أنّه سيشيع جثمان المرحوم الطاهر الى مثواه الاخير بعد صلاة المغرب من منزل العائلة القريب من دوار الشهداء الى مقبرة وادي الصفا في المدينة.



صور من المكان - تصوير: نجمة داوود الحمراء



تصوير: حيّان

