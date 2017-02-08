العاهل الأردني بعد تسلّمه رسالة من السيسي: إستقرار مصر وقوتها تمثل دعمًا للعالم العربي أجمع

أحمد أبو زيد:



ملك عبد الله الثاني أعرب خلال اللقاء عن تقديره الكامل للجهود التي يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل تعزير التضامن العربي

أكدت بعض وسائل الاعلام اليوم الاربعاء أنّ "العاهل الاردن ي عبد الله الثاني، تسلّم رسالة خطية من الرئيس ال مصر ي عبد الفتاح السيسي تضمنت دعوة الملك عبد الله لزيارة مصر. وقال أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي بإسم وزارة الخارجية في بيان صحافي الاربعاء، عن ذلك جاء خلال اجتماع العاهل الاردني اليوم مع وزير الخارجية سامح شكري في إطار زيارته للمملكة الأردنية".





الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي



وأضاف المتحدث أن "الوزير شكري أكد خلال لقائه مع جلالة ملك الأردن علي أن العلاقات المصرية/ الأردنية ستظل دائماً علاقات قوية وذات طبيعة خاصة، لا سيما في ظل ما تحظي به الأردن حكومة وشعبا من تقدير من جانب حكومة وشعب مصر، فضلا عن الثقل الإقليمي للدولتين، مشيراً الي أن الزيارة التي يقوم بها الي عمان حالياً تعكس تأكيد الإرادة المصرية على الحفاظ علي عمق ومستوي التنسيق والتعاون بين البلدين، لا سيما في ظل التحديات الجسام التي تواجه المنطقة العربية.

كما وذكر المتحدث أن "الملك عبد الله الثاني أعرب خلال اللقاء عن تقديره الكامل للجهود التي يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل تعزير التضامن العربي، مشيرا الي أن استقرار مصر وقوتها تمثل دعماً للعالم العربي أجمع، و أن المرحلة القادمة مع تولي الإدارة الامريكية الجديدة مهامها سوف تتطلب المزيد من الجهد من قبل مصر والأردن للتواصل مع الولايات المتحدة في التعبير عن شواغل وتطلعات العالم العربي في الاستقرار والتنمية والرخاء. وبحسب المتحدث، قام العاهل الاردني في ذات السياق باطلاع الوزير شكري على نتائج زيارته الأخيرة لواشنطن واتصالاته مع الإدارة الأمريكية الجديدة.

الجدير بالذكر أنه وفي ذات السياق، أكّد الوزير شكري على ضرورة استعاده الدول العربية زمام المبادرة في التعامل مع كافة الازمات التي تمر بها المنطقة، وهو ما يتطلب أولاً الارتفاع بمستوي التنسيق والتشاور فيما بينها، والمزيد من التفعيل لدور جامعه الدول العربية، وإعلاء قيمة التضامن العربي.



العاهل الاردني عبد الله الثاني