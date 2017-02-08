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أخبار شريط الاخبار بيت لحم: مصرع مسن تعرض للدهس

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بيت لحم: مصرع مسن تعرض للدهس

بدكوا تربحوا حتى 40 مليون ش.ج ! ببساطة نرسل نموذج بدكوا تربحوا حتى 40 مليون ش.ج ! شو بتستنوا! ببساطة نرسل نموذج،

نشر: 2017-02-08 14:30:49 A A
لقي رجل مصرعه على شارع رقم 60 - جنوب بيت لحم بعد تعرضه للدهس، عصر اليوم الأربعاء، حيث أفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء، في بيان وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب، أنّ "الرجل كان يركب على حمار حين دهسته سيارة عابرة على شارع رقم 60 من اتجاه العيزر لإتجاه نافيه دانيل". وأشار البيان إلى أنّ "طاقم الاسعاف الذي وصل إلى المكان اضطر إلى إعلان وفاة الرجل (81 عامًا) في المكان"، بحسب البيان.
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