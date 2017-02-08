تسريب جميع المواصفات الرسمية لهاتف Redmi Note 4X

بحسب التسريبات فإن الهاتف 5.5 انش بدقة وضوح 1920 × 1080 بيكسل

ستقوم شركة شاومي بالاعلان عن هاتفها الذكي "Redmi Note 4X" والذي ستطلقه الشركه في الاسواق العالمية يوم 14 فبراير الجاري وهو يوم عيد الحب.



صورة توضيحية

موقع "gizmochina" قام اليوم بتسريب جميع المواصفات والصور الرسمية للهاتف الذكي Redmi Note 4X، وبحسب التسريبات فإن الهاتف 5.5 انش بدقة وضوح 1920 × 1080 بيكسل ووسيضم الهاتف معالج من كوالكوم من نوع، Snapdragon 625، يشار الى ان النسخة الصينية من الهاتف يتعمل بمعالج Helio X20 والتي رصدت على موقع نتائج الاداء AnTuTu حيث حصد الهاتف على معدل تقييم 90057 نقطة.

بالاضافة الى ذلك ينتظر ان يحمل الهاتف بطارية بسعة 4100 ميلي امبير/ساعة مع ذاكرة وصول عشوائية بحجم 4 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية 32 او 64 جيجابايت.