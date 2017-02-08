الناصرة: تعبيد شوارع في حي القفزة الجديد

بلدية الناصرة في بيانها:

قسم الأعمال الخارجية في البلدية يدأب على تنفيذ سياسة ادارة البلدية في قرارها بأعاده تعبيد شوارع المدينة فقد تم تعبيد شوارع في كل من حي كرم الصاحب وشارع مدرسة المجد

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن بلدية الناصرة جاء فيه ما يلي: "تقوم بلدية الناصرة هذه الأيام بتعبيد شارع حي القفزة الجديد ضمن مشروعها تعبيد كافة الشوارع في مدينة الناصرة.



خلال تعبيد الشوارع- صورة من البلدية

وأضاف البيان: "قسم الأعمال الخارجية في البلدية يدأب على تنفيذ سياسة ادارة البلدية في قرارها بأعاده تعبيد شوارع المدينة فقد تم تعبيد شوارع في كل من حي كرم الصاحب وشارع مدرسة المجد في حي المسلخ وكذلك منطقة مسجد الأبرار حي بئر الأمير وشارع جبل الدولة من المدخل حتى مسجد الهدى".

واختتم البيان: "واليوم تقوم البلدية بالبدء بتنفيذ تعبيد شوارع في الحي الشرقي وبالذات الشارع الممتد من مدخل الحي قرب الإطفائية مروراً بمدرسة أورط ووصولاً لدوار الفلش" إلى هنا نصّ البيان.

