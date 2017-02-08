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فنانين فن عربي إحدى معجبات وعد السعودية تطلب منها الزواج.. هذا ردّها!

فنانين

إحدى معجبات وعد السعودية تطلب منها الزواج
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إحدى معجبات وعد السعودية تطلب منها الزواج.. هذا ردّها!

بدكوا تربحوا حتى 40 مليون ش.ج ! ببساطة نرسل نموذج بدكوا تربحوا حتى 40 مليون ش.ج ! شو بتستنوا! ببساطة نرسل نموذج،
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-02-08 13:26:22 A A

تعرّضت الفنانة السعودية وعد لموقف محرج خلال تصويرها مقطع فيديو قصير على السناب شات، حيث عرضت عليها فتاة الزواج منها.
وقد شاركت وعد محبيها بمقطع الفيديو من داخل سيارتها، وهي تسير في أحد شوارع الرياض، وظهرت وعد وهي تقول في السيارة: "في بنات جمبي بالسيارة الرياض فديتهم أنا"، فما كان من معجبة إلا أن صدمت وعد قائلة: "يا وعد يا أحلى وعد قسما بالله بدى أتزوجك"، الأمر الذي أثار صدمة كبيرة لوعد وقد بدا ذلك واضحاً على وجهها. 

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