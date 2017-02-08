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فنانين فن عربي شذى حسون لهشام حداد: الغلط معي ممنوع!

فنانين

شذى حسون لهشام حداد: الغلط معي ممنوع!
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شذى حسون لهشام حداد: الغلط معي ممنوع!

بدكوا تربحوا حتى 40 مليون ش.ج ! ببساطة نرسل نموذج بدكوا تربحوا حتى 40 مليون ش.ج ! شو بتستنوا! ببساطة نرسل نموذج،
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-02-08 18:55:17 A A

استقبل الإعلامي هشام حداد، الفنانة العراقية شذى حسون في برنامجه الساخر لهون وبس والذي يعرض كل يوم ثلاثاء على شاشة الـLBCi اللبنانية.


شذى حسون

هذا وأكدت حسون خلال اللقاء يأنّه يمنع أن يخطئ أي شخص بحقها والجميع يعرف هذا الشيء"، وقالت: "أنا مسالمة ومسكينة بس عم قرر ما كون مسكينة والحذر واجب".

وتحدّثت حسون عن كليبها الجديد "فرعون"، حيث قالت إنها قامت بتصويره في لبنان تحت إدارة المخرج علاء الأنصاري، ومن المقرر أن يُطرح خلال أسبوعين أو ثلاثة، من كلمات خالد المريخي، وألحان طلال. وأكدت أن لبنان حقّق حلمها الذي كانت تتمناه من فترة طويلة، حيث فتح باباً جديداً في حياتها من خلال برنامج "ستار أكاديمي"، وقالت: "لبنان يحضنني فنيا وإعلاميا".

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