تأكيدا لما كشفته كل العرب: حماس تؤكد توجه إسرائيل رسميًا للتفاوض حول صفقة تبادل أسرى

كل العرب كان قد كشفت قبل نحو الشهر أنّ قطر تواصلت مع اسرائيل وحركة حماس بهدف إبرام صفقة تبادل أسرى بين الطرفين

القسّام للجزيرة:

الصيغة التي قدمتها إسرائيل، عبر وسطاء، لا ترقى إلى الحد الأدنى من مطالبنا

أكد مصدر مسؤول في "كتائب الشهيد عز الدين القسام"، الجناح العسكري التابع لحركة المقاومة الإسلامية حماس ، اليوم الأربعاء، أنّ " إسرائيل قدّمت اقتراحًا لصفقة تبادل أسرى لكنها لا تصل للحدّ الأدنى من المطالب، وعليه تمّ رفض الاقتراح"، بحسب ما نقلته قناة الجزيرة. وقال إنّ:"الصيغة التي قدمتها إسرائيل، عبر وسطاء، لا ترقى إلى الحد الأدنى من مطالبنا". علمًا أنّه لم يرد أي ردٍ على الأمر من الجانب الإسرائيلي.



تدريبات القسام في غزة

هذا، وكانت القسّام قد عرضت في وقت سابق، صوراً لأربعة جنود إسرائيليين، ورفضت الكشف عن "أية تفاصيل تتعلق بهم دون ثمن"، وأوضحت أنها ومعها حماس تشترطان "إطلاق سراح الأسرى من "صفقة وفاء الأحرار" قبل الخوض في صفقة جديدة مع إسرائيل مقابل الجنود المحتجزين في غزة".

بين مصر وقطر

يشار إلى أنّ صحيفة كل العرب كانت قد كشفت، قبل نحو الشهر، نقلًا عن مصدر موثوق في حركة حماس، أنّ قطر تواصلت مع اسرائيل وحركة حماس بهدف إبرام صفقة تبادل أسرى بين الطرفين. وعلمت كل العرب في حينها أنّه اشترطت حركة حماس فتح هذا الملف بإطلاق سراح محرري صفقة وفاء الاحرار(صفقة التبادل مع الجندي شاليط عام 2011) الذين اعادت اسرائيل اعتقالهم ابان عدوان عام 2014، وأنّ اسرائيل وافقت على هذا الطلب شريطة ابعادهم الى غزة او قطر وهذا ما رفضته حركة حماس.

على جانب آخر، يذكر أنّه خلال الأيام الأخيرة، زار وفد أمني خاص من حماس مصر في محاولة لتحسين العلاقات بين الطرفين. ورجح محللون أنّ يكون العرض انتقل إلى "حماس" عبر وسطاء مصريين، على ضوء هذه الزيارة. وبحسب الأنباء فقد عاد الوفد إلى غزة بعد مباحثات استمرت ثلاثة أيام. وقد أشارت وسائل إعلام إلى أنّه يمكن ربط ما كشفته "القسام" اليوم، وبين ما نشرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية قبل أيام، حيث أشارت إلى أنّ تل أبيب تحتجز شقيق أحد كبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية التابعة لحركة "حماس" من قطاع غزة، رغم أنه يعاني من مشاكل، وذلك كورقة مساومة للضغط على الحركة من أجل إخلاء سبيل ثلاثة إسرائيليين وجنديين تعتقد إسرائيل أنهما ليسا على قيد الحياة.