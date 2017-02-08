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فنانين فن عالمي ايشواريا راي باتشان تعتزل التمثيل لفترة مؤقتة

فنانين

ايشواريا راي باتشان تعتزل التمثيل لفترة مؤقتة
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ايشواريا راي باتشان تعتزل التمثيل لفترة مؤقتة

بدكوا تربحوا حتى 40 مليون ش.ج ! ببساطة نرسل نموذج بدكوا تربحوا حتى 40 مليون ش.ج ! شو بتستنوا! ببساطة نرسل نموذج،
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-02-08 14:38:41 A A

نشرت مصادر صحفية خبراً يفيد عن احتمال اعتزال النجمة الهندية ايشواريا راي باتشان الفن بشكل مؤقت من أجل مساعدة زوجها النجم أبهيشيك باتشان في جذب العروض الكبيرة له لأنها تؤمن بأنّه يستحق الأفضل.


ايشواريا راي باتشان وزوجها

الجدير ذكره أن ابهيشيك، يحتاج إلى دفعة قوية في مسيرته لأنه ومنذ وقت طويل، لم يقود فيلماً منفرداً، لذلك تفضل ايشوارايا أن تتوقف عن نشاطها لفترة مؤقتة لتساند زوجها.

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