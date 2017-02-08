ايشواريا راي باتشان تعتزل التمثيل لفترة مؤقتة

نشرت مصادر صحفية خبراً يفيد عن احتمال اعتزال النجمة الهندية ايشواريا راي باتشان الفن بشكل مؤقت من أجل مساعدة زوجها النجم أبهيشيك باتشان في جذب العروض الكبيرة له لأنها تؤمن بأنّه يستحق الأفضل.



ايشواريا راي باتشان وزوجها

الجدير ذكره أن ابهيشيك، يحتاج إلى دفعة قوية في مسيرته لأنه ومنذ وقت طويل، لم يقود فيلماً منفرداً، لذلك تفضل ايشوارايا أن تتوقف عن نشاطها لفترة مؤقتة لتساند زوجها.