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أخبار محليات أبو سنان: تأهيل طاقم متطوعين للاطفاء والانقاذ وإستلام سيارة إطفاء

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كفرياسيف والقضاء أبو سنان: تأهيل طاقم متطوعين للاطفاء والانقاذ
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أبو سنان: تأهيل طاقم متطوعين للاطفاء والانقاذ وإستلام سيارة إطفاء

كايد ظاهر:

خلال إجراء التمرين العملي صباح اليوم قام الشيخ مشلب بزيارة الموقع والاطلاع على سير الامور بما في ذلك التمرينات 

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-02-08 11:53:05 A A

وصل بيان صحفي صادر عن كايد ظاهر المتحدّث بلسان سلطة الاطفاء والانقاذ، جاء فيه: "في بلدة أبو سنان تواصل سلطة الاطفاء والانقاذ المتمثلة في محطة زفولون وضع اللمسات الاخيرة لتأهيل طاقم متطوعين وتسليمهم سيارة إطفاء والمعدات واللباس ليتسنى لهم الوصول بأسرع وقت ممكن في حالة وقوع حريق او حادث يتطلب تدخل قوات الاطفاء والانقاذ الى حين وصول طواقم اخرى ويقوم طاقم إطفاء وإنقاء من محطة زفولون بتأهيل المتطوعين ويترأس هذا الطاقم رجل الاطفاء هادي نعامنة الذي أجرى للفريق التدريبات اللازمة".


صور من المكان - تصوير: سلطة الاطفاء والانقاذ

وتابع البيان: "خلال إجراء التمرين العملي صباح اليوم، قام الشيخ مشلب بزيارة الموقع والاطلاع على سير الامور بما في ذلك التمرينات التي أجريت بعد وصول سيارة الاطفاء وتجهيزها بالمعدات اللازمة حيث يتوقع التسليم بشكل رسمي في حين انتهاء التدريبات اللازمة لطاقم المتطوعين. وقال الشيخ نهاد مشلب رئيس مجلس المحلي "كل شيء جاهز وخطوة مهمة ليس فقط لابو سنان وإنما للبلدات المحيطة."، بحسب البيان.

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