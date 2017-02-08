بيت ساحور: فنان فلسطيني ينفّذ عملًا فنيًا ساحرًا للقدس

نفّذ فنان فلسطيني من بيت ساحور عملًا فنيًا ساحرًا تظهر فيه قبة الصخرة، حيث قام نجار الفلسطيني سمير أبو الزلف بصناعة لوحة ضخمة من خشب الزيتون والصدف لمدينة القدس وقبة الصخرة، وقد استغرق تنفيذها 11 شهرا واحتوت على 4000 قطعة صغيرة من الصدف والخشب.. تابعوا الصور!