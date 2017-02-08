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كوكتيل غرائب وطرائف بيت ساحور: فنان فلسطيني ينفّذ عملًا فنيًا ساحرًا للقدس

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فنان فلسطيني ينفّذ عملًا فنيًا ساحرًا للقدس
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بيت ساحور: فنان فلسطيني ينفّذ عملًا فنيًا ساحرًا للقدس

 

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Xinhua News Agency)
نشر: 2017-02-10 07:40:43 A A

نفّذ فنان فلسطيني من بيت ساحور عملًا فنيًا ساحرًا تظهر فيه قبة الصخرة، حيث قام نجار الفلسطيني سمير أبو الزلف بصناعة لوحة ضخمة من خشب الزيتون والصدف لمدينة القدس وقبة الصخرة، وقد استغرق تنفيذها 11 شهرا واحتوت على 4000 قطعة صغيرة من الصدف والخشب.. تابعوا الصور!

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