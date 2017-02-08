هند البحرينية تخضع لجلسة تصوير في المينا

من المعروف عن الفنانة هند البحرينية بأنّها تتمتع بالجرأة التي لا توجد عند الكثير من الفنانات الخليجيات، إن كان من خلال لبسها أو المواضيع التي تختارها في أغنياتها.



هند



وأطلّت هذه المرّة على جمهورها من خلال جلسة تصوير جديدة على الميناء، وأطلّت بلوك شبابي بتنورة من التول وقميص أبيض دون أكمام، وبدت جريئة في حركاتها ولبسها نسبة لمواطناتها، ونشرت فقط صورتين عبر صفحاتها على مواقع التواصل والتي لاقت إعجاب المتابعين وتابعوها بالمزيد.