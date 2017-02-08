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فنانين فن عربي مقدّمة ET بالعربي مريم سعيد تعلن ارتباطها رسميًّا

فنانين

مقدّمة ET بالعربي مريم سعيد تعلن ارتباطها
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مقدّمة ET بالعربي مريم سعيد تعلن ارتباطها رسميًّا

بعد ان اخفت خبر ارباطها، أعلنت مؤخرًا وبشكل رسمي مقدمة برنامج ET بالعربي المغربية مريم سعيد والذي يعرض على قناة ال MBC، خبر ارتباطها بعد مقابلة مع المقدم الثاني لنفس البرنامج باسل الزارو.


مريم سعيد وخطيبها

وتقدّم خطيبها لها من خلال المقابلة بشكل رسمي على الهواء، وقدّم لها الخاتم الألماسي من ماركة كارتيير، وكانت الأجواء جميلة ومؤثّرة حيث أشارت سعيد إلى أنّها سعيدة باختيارها لنصفها الآخر وللرجل الذي سيكون والد أطفالها مستقبلًا.
 

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-02-08 18:55:17 A A
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