جلسة تصوير جديدة للجميلة ألين وطفا

خضعت ألين وطفا مقدّمة برنامج ستايل الذي يعرض منذ سنوات طويلة على قناة MBC، لجلسة تصوير جديدة، مع مصور الفنانين والمشاهير اللبناني زوبيان سعد.





ألين وطفا



واختارت وطفا أن تكون الجلسة كلاسيكيّة بفستان طويل باللون الأسود، بإطلالة ناعمة وبسيطة من حيث المكياج وتسريحة الشعر، وبدت وطفا بقمة الجمال والأناقة كما عوّدت جمهورها دائمًا.