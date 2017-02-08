تعرفوا على سبب انسحاب أنابيلا هلال من تقديم أراب أيدول

تساءل الكثير من جمهور مقدّمة البرامج أنابيلا هلال بعد انسحابها من تقديم الموسم الرابع من برنامج أراب أيدول مع زميلها أحمد فهمي، حيث كثرت التخمينات حولالموضوع، ولم تصرّح أنابيلا عن الأسباب من قبل.



أنابيلا هلال

ومؤخرًا أطلت من خلال افتتاح دار الأوبرا في دبي بحفل راق بعد دعوة القائمين على الاحتفالات في دار الأوبرا لها ولزوجها، فلم تستطع إلا أن تلبي الدعوة هي وزوجها طبيب التجميل نادر صعب، وبدا بطنها واضحًا في المقابلات والصّور وأعلنمت رسميًّا بأن سبب انسحابها من أراب أيدول هو حملها بطفلها الرابع، وبأنّها لم تقدر أن تكون فقط لهذا السبب ولا يوجد أي مشاكل مع ال ام بي سي. زتألقت بفستان ذهبي طويل أبرز حملها بطريقة أنيقة.