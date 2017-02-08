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أخبار محاكم وجنائيات اللد: اعتقال مشتبهين عربيين أطلقا النار نحو شابين آخرين

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مدن الساحل اللد: اعتقال مشتبهين عربيين أطلقا النار نحو شابين آخر
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اللد: اعتقال مشتبهين عربيين أطلقا النار نحو شابين آخرين

لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة:

تم اعتقال المشتبهين مع ضبط مسدسين داخل جوربين بحوزتهما والتحقيقات جارية

بدكوا تربحوا حتى 40 مليون ش.ج ! ببساطة نرسل نموذج بدكوا تربحوا حتى 40 مليون ش.ج ! شو بتستنوا! ببساطة نرسل نموذج،
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-02-08 12:12:30 A A

أفادت لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة في بيانها اليوم الاربعاء أنه "تواصل الشرطة التحقيق في ملف اعتقال شابين عربيين من اللد باطلاق النار قبل نحو يومين في أحد شوارع اللد حيث استهدفا شابين عربيين آخرين من السكان هناك بجروح طفيفة حيث توصلت الشرطة خلال ساعات الليلة الماضية لاعتقال المشتبهين مع ضبطها مسدسين داخل جوربين بحوزتهما والتحقيقات جارية"، وفقا للبيان.


تصوير: الشرطة

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