اللد: اعتقال مشتبهين عربيين أطلقا النار نحو شابين آخرين

لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة:

تم اعتقال المشتبهين مع ضبط مسدسين داخل جوربين بحوزتهما والتحقيقات جارية

أفادت لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة في بيانها اليوم الاربعاء أنه "تواصل الشرطة التحقيق في ملف اعتقال شابين عربيين من اللد باطلاق النار قبل نحو يومين في أحد شوارع اللد حيث استهدفا شابين عربيين آخرين من السكان هناك بجروح طفيفة حيث توصلت الشرطة خلال ساعات الليلة الماضية لاعتقال المشتبهين مع ضبطها مسدسين داخل جوربين بحوزتهما والتحقيقات جارية"، وفقا للبيان.



تصوير: الشرطة