عكا: طلاب أورط على إسم حلمي الشافعي في جولة تعليميّة في شركة intel

إشتملت الزّيارة على محاضرة مع مهندس من الشركة الذي تحدّث عن تطوّر الشركة وعن وظيفته وتقدّمه في مساره التعليمي والمهني

وصل بيان صحفي صادر عن مدرسة أورط على إسم حلمي الشافعي - عكا ، جاء فيه: "في إطار فعاليات لتشجيع ودعم الطّلاب في التّخصّصات العلميّة، قام طلاب الصّف الحادي عشر 1 من تخصُّص علم الحاسوب في مدرسة أورط على اسم حلمي الشافعي عكا، في جولة تعليميّة في شركة intel في مركز متام- حيفا، يوم الثلاثاء 31.1.17. وقد رافق الطلاب في الجولة المعلمة الدكتورة ايمان أطرش".





صور خلال الزيارة



وتابع البيان: "إشتملت الزّيارة على محاضرة مع مهندس من الشركة الذي تحدّث عن تطوّر الشركة وعن وظيفته وتقدّمه في مساره التعليمي والمهني، كما وشرح للطلّاب عن أنواع الوظائف الممكنة في الشركة ومعايير القبول إليها. واختتمت الفعاليات بجولة في مختبرات العمل حيث اطّلع الطلاب عن كثب على عملية فحص المعالِج الذي تنتجه الشركة بمراحلها المختلفة. لقد ساهمت الجولة في زيادة وعي الطلاب بالنسبة لعمليات البحث والتطوير العلميّ ومشاهدته عن كثب في أرض الواقع والتّعرّف على مصطلحات علميّة هامّة وشيّقة. كما وساهمت الجولة في رفع تصميم الطلاب على النجاح والوصول للعمل في شركات من هذا النوع في المستقبل إن شاء الله".