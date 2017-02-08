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أخبار محاكم وجنائيات تل أبيب: إعتقال مشتبه (23 عامًا) بتجارة مخدرات الاغتصاب والاكستزي والكوكائين

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مدن الساحل تل أبيب: إعتقال مشتبه بتجارة مخدرات الاغتصاب
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تل أبيب: إعتقال مشتبه (23 عامًا) بتجارة مخدرات الاغتصاب والاكستزي والكوكائين

لوبا السمري:

تمّ إلقاء القبض على مشتبه (23 عامًا) من السكان هناك بتجارة المخدرات وتمّ تحويله للتحقيقات الجارية

بدكوا تربحوا حتى 34 مليون ش.ج ! ببساطة نرسل نموذج بدكوا تربحوا حتى 34 مليون ش.ج ! شو بتستنوا! ببساطة نرسل نموذج،
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-02-08 10:24:03 A A

وصل بيان صحفي صادر عن لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة، جاء فيه: "خلال ساعات الليلة الماضية في تل ابيب في منطقة المحطة المركزية، وخلال نشاط للشرطة، تمّت مداهمة وتفتيش شقة سكنية، بحيث تمّ العثور فيها على عشرات قارورات معبأة بسائل وعلى ما يبدو مخدر الاغتصاب وكميّة من مخدرات الكوكائين والاكستزي. هذا وتمّ إلقاء القبض على مشتبه (23 عامًا) من السكان هناك بتجارة المخدرات وتمّ تحويله للتحقيقات الجارية"، بحسب البيان.

صور من المكان - تصور: الشرطة

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