اعتقال 3 مشتبهين من قلقيلية بسرقة سيارات من المركز

لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة:

تم ضبط ادوات اقتحام بحوزة المشتبهين وكمية من مادة مخدر الحشيش

أفادت لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة في بيانها اليوم الاربعاء أنه "خلال ساعات الليلة الماضية في روش هعاين في منطقة المركز تم القاء القبض على 3 مشتبهين فلسطينيين في العشرينات من اعمارهم بمحاولة سرقة سيارة مع ضبط ادوات اقتحام بحوزتهم وكمية من مادة مخدر الحشيش محاولين الهرب وسط تمكن الشرطة التي هرعت الى المكان عقب استلامها اخطار من مواطن حول معاينته بالحاصل من اعتقالهم وتحويلهم للتحقيقات الجارية"، وفقا للبيان.



تصوير: الشرطة