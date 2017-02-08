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أخبار عربية وعالمية أردوغان وترامب متفقان على مواصلة الحرب ضد الإرهاب وتنظيم داعش

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أردوغان وترامب متّفقان ضد الارهاب
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أردوغان وترامب متفقان على مواصلة الحرب ضد الإرهاب وتنظيم داعش

الرئيسان أكدا على أن الولايات المتحدة وتركيا، بلدين حليفين وصديقين يربطهما تحالف دائم

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-02-08 22:00:30 A A

صرّح الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان ، والأمريكي دونالد ترامب ، على تصميم بلديهما في مواصلة الحرب معًا ضد كافة أشكال الإرهاب، وجاء ذلك في اتصال هاتفي بينهما، وفق بيان صدر عن المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية التركية.


رجب طيب أردوغان

كما وذكر البيان أن "الرئيسان أكدا على أن الولايات المتحدة وتركيا، بلدين حليفين وصديقين، يربطهما تحالف دائم. ووفقا للبيان أكد ترامب دعم بلاده لتركيا بوصفها شريكا استراتيجيا وحليفا في (حلف شمال الأطلسي) "الناتو"، معربًا عن ترحيب بلاده بالمساهمات التي تقدمها أنقرة للحملة ضد تنظيم "داعش".

هذا، وفي سياق متصل، أصدر البيت الأبيض بيانا حول الاتصال، وصف فيه العلاقات بين واشنطن وأنقرة بأنها "وثيقة" طويلة الأمد. وفي وقت سابق، أفادت مصادر في رئاسة الجمهورية التركية، للأناضول، أن "أردوغان وترامب أجريا اتصالا هاتفيا ليل الثلاثاء-الأربعاء بتوقيت إسطنبول، وكان البيت الأبيض قد أعلن في وقت سابق أيضًا أن الاتصال الهاتفي مدرج على أجندة زعيمي البلدين".


دونالد ترامب

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