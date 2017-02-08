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جامعات / مدارس

ارتفاع كبير في عدد طلاب الـ5 وحدات رياضيات
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المعارف: ارتفاع كبير في عدد طلاب الـ5 وحدات في الرياضيات

بحسب المعطيات:

منذ عام 2006 وحتى عام 2012 طرأ انخفاض حاد بنسبة 30% بعدد طلاب الـ5 وحدات رياضيات، ومنذ وقتها أصبح يطرأ ارتفاع تدريجي على عدد الطلاب

عدد الطلاب هذا العام أكبر من الهدف التي وضعته الوزارة بـ2500 طالب، كما وخلال عامين تم فتح 160 تخصصا جديدا لـ5 وحدات رياضيات

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-02-08 10:02:46 A A

16644 طالبا يتعلم في صفوف الثواني عشر بمستوى 5 وحدات في الرياضيات في البلاد، حيث أن هناك ارتفاعا بـ4000 طالب مقارنة مع العام الماضي، وذلك وفقا لاحصائيات وزارة التربية والتعليم التي نشرت صباح اليوم الاربعاء. هذا وبحسب موقع القناة الثانية فإن هذه المعطيات تدل على نجاح الخطة التي أعدها وزير التربية والتعليم نفتالي بنيت لتقوية تعليم الرياضيات بمستوى 5 وحدات.


خلال جلسة الوزراة

وبحسب المعطيات فإنه منذ عام 2006 وحتى عام 2012 طرأ انخفاض حاد بنسبة 30% بعدد طلاب الـ5 وحدات رياضيات، ومنذ وقتها أصبح يطرأ ارتفاع تدريجي على عدد الطلاب حيث من المتوقع أن يرتفع عدد الطلاب أكثر كل عام جديد.

وقالت مصادر في وزارة التربية والتعليم إن "عدد الطلاب هذا العام أكبر من الهدف التي وضعته الوزارة بـ2500 طالب، كما وخلال عامين تم فتح 160 تخصصا جديدا لـ5 وحدات رياضيات في المدارس التي لم تعلم هذا المستوى. هذا والحديث يدور عن الثانويات الفعالة في البلدات الثانوية مع التشديد على الوسط العربي، البدوي والحريدي".

 

 

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