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المعارف: ارتفاع كبير في عدد طلاب الـ5 وحدات في الرياضيات

بحسب المعطيات:



منذ عام 2006 وحتى عام 2012 طرأ انخفاض حاد بنسبة 30% بعدد طلاب الـ5 وحدات رياضيات، ومنذ وقتها أصبح يطرأ ارتفاع تدريجي على عدد الطلاب

عدد الطلاب هذا العام أكبر من الهدف التي وضعته الوزارة بـ2500 طالب، كما وخلال عامين تم فتح 160 تخصصا جديدا لـ5 وحدات رياضيات

بدكوا تربحوا حتى 34 مليون ش.ج ! ببساطة نرسل نموذج بدكوا تربحوا حتى 34 مليون ش.ج ! شو بتستنوا! ببساطة نرسل نموذج،

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة

نشر: 2017-02-08 10:02:46 A نشر: 2017-02-08 10:02:46 A