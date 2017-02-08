جيني أسبر تنشر فيديو من زفافها المُفاجئ على ممثل سوري!

جيني:



اليوم عرسي مع أحلى شخصية بالعالم

قامت الفنانة السوريّة جيني إسبر بنشر فيديو جديد لها عبر حسابها الخاص سناب تشات مرتدية بدلة العرس بمظهرها الساحر والانيق، وإعتقد الكثير من متابعي الفنانة إسبر أنها تزوجت حقا زميلها النجم السوري أحمد الأحمد.

هذا، ونشرت جيني الفيديو عبر حسابها على السناب تشات مُعلقة: "اليوم عرسي مع أحلى شخصية بالعالم"، ليرد عليها أحمد :"يا حبيبتي". ورغم أنها لم تنفِ أنه مجرد مشهد تمثيلي من مسلسلها القادم "شبابيك"، إلاّ أن جمهورها يعي ذلك جيدًا.