سواريز يكسر مثلث MSN في نهائي كأس الملك بعد طرده أمام اتلتيكو مدريد

في غياب لويس سواريز فإن برشلونة سيكون مضطرًا لعدم تواجد MSN كاملاً سوى في 5 مباريات من أصل 9 مباريات

أكدت الصحف الاسبانيّة صباح اليوم الاربعاء أنّ "لويس إنريكي، المدير الفني لفريق برشلونة، سيفتقد أحد أعضاء مثلث الرعب الكتالوني مجددًا، خلال المباراة النهائية لكأس ملك إسبانيا، بعد التأهل لها عقب تخطي منافسه أتلتيكو مدريد.



لويس سواريز

وكان البارسا خاض لقاء الإياب في نصف النهائي أمام أتلتيكو مدريد بدون نجمه البرازيلي نيمار بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات بعد الحصول على إنذار في مباراة الذهاب التي انتهت بفوز الفريق الكتالوني 2-1 في معقل أتلتيكو مدريد "فيسنتي كالديرون".

وتعرّض لويس سواريز، عضو MSN للطرد في الدقائق الأخيرة أمام أتلتيكو مدريد، في لقاء الإياب بالكأس بملعب كامب نو، والتي انتهت بالتعادل (1-1) بسبب حصوله على إنذار ثان بعد تدخل عنيف مع مدافع أتلتيكو مدريد بدون كرة.

وتعد هذه البطاقة الحمراء، هي الأولى للمهاجم الأوروجوياني بقميص برشلونة في كل البطولات منذ انضمامه للفريق قادمًا من ليفربول الإنجليزي في صيف 2015. وفي غياب لويس سواريز، فإن برشلونة سيكون مضطرًا لعدم تواجد MSN كاملاً سوى في 5 مباريات من أصل 9 مباريات، خاضها الفريق طوال مشواره في هذه البطولة التي يحمل لقبها في العامين الآخيرين.