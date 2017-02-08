اغلاق
اغلاق
رياضة وشباب رياضة عالمية سواريز يكسر مثلث MSN في نهائي كأس الملك بعد طرده أمام اتلتيكو مدريد

رياضة وشباب

سواريز يكسر مثلث MSN في نهائي كأس الملك
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

سواريز يكسر مثلث MSN في نهائي كأس الملك بعد طرده أمام اتلتيكو مدريد

في غياب لويس سواريز فإن برشلونة سيكون مضطرًا لعدم تواجد MSN كاملاً سوى في 5 مباريات من أصل 9 مباريات

بدكوا تربحوا حتى 40 مليون ش.ج ! ببساطة نرسل نموذج بدكوا تربحوا حتى 40 مليون ش.ج ! شو بتستنوا! ببساطة نرسل نموذج،
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-02-08 12:09:40 A A

أكدت الصحف الاسبانيّة صباح اليوم الاربعاء أنّ "لويس إنريكي، المدير الفني لفريق برشلونة، سيفتقد أحد أعضاء مثلث الرعب الكتالوني مجددًا، خلال المباراة النهائية لكأس ملك إسبانيا، بعد التأهل لها عقب تخطي منافسه أتلتيكو مدريد.


لويس سواريز

وكان البارسا خاض لقاء الإياب في نصف النهائي أمام أتلتيكو مدريد بدون نجمه البرازيلي نيمار بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات بعد الحصول على إنذار في مباراة الذهاب التي انتهت بفوز الفريق الكتالوني 2-1 في معقل أتلتيكو مدريد "فيسنتي كالديرون".

وتعرّض لويس سواريز، عضو MSN للطرد في الدقائق الأخيرة أمام أتلتيكو مدريد، في لقاء الإياب بالكأس بملعب كامب نو، والتي انتهت بالتعادل (1-1) بسبب حصوله على إنذار ثان بعد تدخل عنيف مع مدافع أتلتيكو مدريد بدون كرة.

وتعد هذه البطاقة الحمراء، هي الأولى للمهاجم الأوروجوياني بقميص برشلونة في كل البطولات منذ انضمامه للفريق قادمًا من ليفربول الإنجليزي في صيف 2015. وفي غياب لويس سواريز، فإن برشلونة سيكون مضطرًا لعدم تواجد MSN كاملاً سوى في 5 مباريات من أصل 9 مباريات، خاضها الفريق طوال مشواره في هذه البطولة التي يحمل لقبها في العامين الآخيرين.

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 والد المغدور محمود جبارين من أم الفحم يتبرع بأعضائه | [410 قراءة]
2 صديق كريستيانو رونالدو المغربي يدخل السجن | [241 قراءة]
3 جهاز الرّنين المغناطيسيّ M.R.I الثابت والأوّل بالشمال | [239 قراءة]
4 18 مصابا في حادث بين سيارة ومركبة نقل عمال | [236 قراءة]
5 فيفي عبده تنجو من الموت: كتب لي عمر جديد | [207 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 كفركنا: ادارة المجلس تزور المربي ادهم طه | [0 مشاركة]
2 الحوت 04.02.2017 | [0 مشاركة]
3 برشلونة يحقق انتصارًا كاسحًا على حساب أتلتيك بيلباو | [0 مشاركة]
4 إلتماس ضد تحويل صلاحيات دستورية لوحدة الاستيطان | [0 مشاركة]
5 السلطانة قسم الجزء الثاني 2 الحلقة 14 مدبلجة HD | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب