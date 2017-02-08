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أخبار محليات مواطنون من أم الحيران: قوات كبيرة من الشرطة تحاصر القرية وتخوفات من مداهمتها

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النقب أهالٍ: قوات كبيرة من الشرطة تحاصر أم الحيران
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مواطنون من أم الحيران: قوات كبيرة من الشرطة تحاصر القرية وتخوفات من مداهمتها

مواطنون من أم الحيران:

قوات الشرطة لديها نوايا للعودة صباح اليوم الاربعاء من اجل ازالة البيوت المتنقلة التي تم التبرع بها أو هدمها

بدكوا تربحوا حتى 34 مليون ش.ج ! ببساطة نرسل نموذج بدكوا تربحوا حتى 34 مليون ش.ج ! شو بتستنوا! ببساطة نرسل نموذج،
من: منى عرموش- مراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-02-08 08:46:03 A A

أفادت مراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب أن أهال من أم الحيران بلغوا عن وجود قوات كبيرة من الشرطة بالقرب من قرية أم الحيران في النقب حيث تنتشر القوات عند كافة مداخل القرية في حين أعرب المواطنون هناك عن قلقهم الشديد من احتمال قيام السلطات الاسرائيلية بازالة البيوت المتنلقة التي تبرع بها أهل الخير لأهالي القرية بعد أن تم تشريدهم.


خلال الاحداث الأخيرة في أم الحيران

ذكر مواطنون يوم أمس لموقع العرب أن قوات الشرطة لديها نوايا للعودة صباح اليوم الاربعاء من اجل ازالة البيوت المتنقلة التي تم التبرع بها أو هدمها. وتسود حالة من التوتر في قرية أم الحيران، في اعقاب هذا القرار، وقد ناشد الأهالي، المواطنين بالتواجد في المنطقة لمنع هذه السياسة في حال كان القرار نهائيا. من جهة اخرى، علمنا أن هناك مساعٍ من قبل القيادة ومحامين لتأجيل عملية الهدم.

هذا، وذكر سكان قرية أم الحيران أن "قوات كبيرة من الشرطة وآليات الهدم تتمركز على أطراف قرية أم الحيران، لكن لا تتوفر معلومات فيما اذا سينفذون أوامر هدم اخرى وإخلاء بيوت". وذكر السكان ايضًا أن "الشرطة طلبت بازالة البيوت المتنقلة خلال ساعتين، وفي حال ولم ينفذ الامر ستدخل القوات لتهدمرها".
كما ويتواجد هناك تجمهر كبير من القرية وخارجها، وحتى الآن لم يتم اتخاذ اي قرار بخصوص البيوت المتنقلة.

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