بيريزو قبل لقاء ألافيس: سيلتا فيجو قادر على صناعة التاريخ

إدواردو بيريزو:



نحن مستعدون لمباراة قوية وصعبة، لكننا مفعمين بالحماس خطتنا هي اللعب من أجل الفوز

أكَّد الأرجنتيني إدواردو بيريزو ، مدرب سيلتا فيجو الأسباني، ثقته في قدرة فريقه على صناعة التاريخ في بطولة كأس ملك إسبانيا، مشيرًا إلى أنه يرى لاعبيه مفعمين بالحماس.



إدواردو بيريزو

هذا، ويحل سيلتا فيجو، ضيفًا على ألافيس اليوم الأربعاء، في إياب نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا، بعدما تعادل معه سلبيًا في مباراة الذهاب. ويخوض الفريق الفائز من هذه المباراة، النهائي الأول له في تاريخه بالبطولة الإسبانية.

ونوّه المدرب الأرجنتيني، في مؤتمر صحفي، قائلا: "نحن مستعدون لمباراة قوية وصعبة، لكننا مفعمين بالحماس، خطتنا هي اللعب من أجل الفوز. سنضغط ونحكم سيطرتنا على مجريات المباراة".