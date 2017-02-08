إنريكي ينتقد بعد مباراة أتلتيكو: لاعبو برشلونة بحاجة للظهور بصورة أفضل في المباريات المُقبلة

لويس إنريكي:



وقف الحظ بجانبنا اليوم. لم نكن نستحق هذه النتيجة ولكن قياسًا لمسيرتنا طوال البطولة فنحن نستحق التواجد بالنهائي

قام لويس إنريكي، مدرب برشلونة ، بالاعتراف أن "الحظ قد إبتسم لفريقه، أمام أتلتيكو مدريد ، بعد التعادل (1-1) على ملعب كامب نو، والذي ساهم في حصول برشلونة، على بطاقة التأهل لنهائي كأس ملك إسبانيا".



لويس إنريكي



وبالرغم من ذلك، لقد وجه إنريكي، إنقادات لاذعة خلال مؤتمر صحفي، عقب المباراة، حول أداء لاعبي في مباراة الإياب ضمن نصف النهائي، قائلاً: "وقف الحظ بجانبنا اليوم. لم نكن نستحق هذه النتيجة. لكن قياسًا لمسيرتنا طوال البطولة فنحن نستحق التواجد بالنهائي".

وكان أتلتيكو مدريد، لعب مباراة رائعة أمام برشلونة، وفرض عليه التعادل (1-1) مع إضاعته ركلة جزاء، بالإضافة إلى عدم احتساب الحكم، هدفًا صحيحًا بداعي التسلل. وساعد برشلونة في التأهل، فوزه في مباراة الذهاب على فيسنتي كالديرون، الأسبوع الماضي (2-1). وأقرَّ المدرب أن "البرسا بحاجة لأن يظهر بصورة أفضل مما هو عليه اليوم"، رغم تأكيده على أهمية عدم التركيز على مباراة اليوم فقط.