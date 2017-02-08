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ابراج الحوت تعجبك رقة الشريك ولكن الحذر واجب

ابراج

برج الحوت 08.02.2017
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تعجبك رقة الشريك ولكن الحذر واجب

 

مولود برج الحوت: احذر ممن يتربصون لنجاحاتك، ولا تثق بالجميع ثقة عمياء.
مهنيًا: أصبحت الأمور أكثر دقة ومرونة، وهذا مكسب لك ونقطة ناجحة تسجل لمصلحتك.
عاطفيًا: تعجبك رقة الشريك، لكن الحذر واجب بعض الأحيان، لتتوضح الأمور على نحو كامل.
صحيًا: كثرة السهر ترهق جسدك وتبقيك في حال من التعب والعجز عن القيام بواجباتك كما يجب.  
بدكوا تربحوا حتى 34 مليون ش.ج ! ببساطة نرسل نموذج بدكوا تربحوا حتى 34 مليون ش.ج ! شو بتستنوا! ببساطة نرسل نموذج،

نشر: 2017-02-08 08:17:29 A A
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