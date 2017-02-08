الشمال: ضبط كميات كبيرة من المخدرات واعتقال 7 مشتبهين

لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة:

تم اعتقال 5 مشتبهين من السكان في المدينة هناك في الثلاثينات من اعمارهم وكذلك زوجين في الستينات من عمريهما من مخمنيم بحيازة وتجارة المخدرات

أفادت لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة في بيانها اليوم الاربعاء أنه "خلال ساعات الليلة الماضية وخلال نشاط شرطي في سياق مكافحة آفة المخدرات تم القيام بحملة مداهمة وتفتيش مكثفة طالت انحاء شتى في مدينة يوكنعام وبلدة مخمنيم القريبة من كرميئيل في الشمال، تضمنت ضبط كمية كبيرة من المخدرات شملت المريحوانا ونحو 20 من البرطمانات المعبئة بالمريحوانا والحشيش ونحو 2.5 كلغم من زيت الحشيش وميزان الكتروني واجهزة هواتف نقالة ومبلغ كبير من النقود جنبا الى اعتقال 5 مشتبهين من السكان في المدينة هناك في الثلاثينات من اعمارهم وكذلك زوجين في الستينات من عمريهما من مخمنيم بحيازة وتجارة المخدرات حيث تمت احالتهم جميعهم للتحقيقات الجارية وسط العزم على طلب تمديد فترة اعتقالهم خلال ساعات نهار اليوم الاربعاء في محكمتي الصلح في الناصرة وعكا"، وفقا للبيان.

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