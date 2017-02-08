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أخبار محليات حالة الطقس: أجواء غائمة جزئيًا وإنخفاض في درجات الحرارة

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حالة الطقس: أجواء غائمة جزئيًا
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حالة الطقس: أجواء غائمة جزئيًا وإنخفاض في درجات الحرارة

يوم الخميس09.02.2017.. يكون الجو غائمًا جزئيًا وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: thinkstock)
نشر: 2017-02-08 08:46:03 A A
أفاد الرّاصد الجوّي صباح اليوم الاربعاء 08.02.2017 بأن الجو سيكون غائمًا جزئيًا الى صافٍ بوجه عام، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، الرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة.


صورة توضيحية

يوم الخميس09.02.2017: يكون الجو غائمًا جزئيًا، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام.

يوم الجمعة 10.02.2017: يكون الجو غائمًا جزئيًا الى صافٍ بوجه عام، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم السبت 11.02.2017: يكون الجو غائمًا جزئيًا الى صافٍ، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة.

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