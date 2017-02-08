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رياضة وشباب رياضة عالمية اليكم جدول مباريات كرة القدم في إسرائيل والعالم اليوم الاربعاء

رياضة وشباب

اليكم جدول مباريات كرة القدم في إسرائيل والعالم اليوم
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اليكم جدول مباريات كرة القدم في إسرائيل والعالم اليوم الاربعاء

  

بدكوا تربحوا حتى 34 مليون ش.ج ! ببساطة نرسل نموذج بدكوا تربحوا حتى 34 مليون ش.ج ! شو بتستنوا! ببساطة نرسل نموذج،
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-02-08 08:46:03 A A

موقع العرب يقدم لكم جدول مباريات كرة القدم في إسرائيل والعالم اليوم الاربعاء الموافق 8.02.2017 والتي جاء على النحو التالي:

الدوري الاسرائيلي - كأس الدول ضمن الربع النهائي:

19:00 هبوعيل حيفا  ضد هبوعيل رمات جان
19:00 أشدود ضد بني يهودا
21:00 مكابي بيتح تكفا ضد مكابي تل ابيب

كأس ملك إسبانيا:
22:00 ديبورتيفو ألافيس ضد سيلتا فيغو 

كأس ألمانيا:
19:30 شبورتفرويندة لوتة ضد ميونخ 1860
19:30 ساند هاوزن ضد شالكه 04 
21:45 بوروسيا دورتموند ضد  هيرتا برلين 
21:45 هانوفر 96 ضد  آينتراخت فرانكفورت

الدوري الإيطالي:
19:00 كروتوني ضد يوفنتوس
21:45 بولونيا ضد  ميلان

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