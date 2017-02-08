اليكم جدول مباريات كرة القدم في إسرائيل والعالم اليوم الاربعاء

بدكوا تربحوا حتى 34 مليون ش.ج ! شو بتستنوا! ببساطة نرسل نموذج،

موقع العرب يقدم لكم جدول مباريات كرة القدم في إسرائيل والعالم اليوم الاربعاء الموافق 8.02.2017 والتي جاء على النحو التالي:



الدوري الاسرائيلي - كأس الدول ضمن الربع النهائي:

19:00 هبوعيل حيفا ضد هبوعيل رمات جان

19:00 أشدود ضد بني يهودا

21:00 مكابي بيتح تكفا ضد مكابي تل ابيب

كأس ملك إسبانيا:

22:00 ديبورتيفو ألافيس ضد سيلتا فيغو



كأس ألمانيا:

19:30 شبورتفرويندة لوتة ضد ميونخ 1860

19:30 ساند هاوزن ضد شالكه 04

21:45 بوروسيا دورتموند ضد هيرتا برلين

21:45 هانوفر 96 ضد آينتراخت فرانكفورت



الدوري الإيطالي:

19:00 كروتوني ضد يوفنتوس

21:45 بولونيا ضد ميلان