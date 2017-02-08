اليكم جدول مباريات كرة القدم في إسرائيل والعالم اليوم الاربعاء
بدكوا تربحوا حتى 34 مليون ش.ج ! ببساطة نرسل نموذج بدكوا تربحوا حتى 34 مليون ش.ج ! شو بتستنوا! ببساطة نرسل نموذج،
موقع العرب يقدم لكم جدول مباريات كرة القدم في إسرائيل والعالم اليوم الاربعاء الموافق 8.02.2017 والتي جاء على النحو التالي:
الدوري الاسرائيلي - كأس الدول ضمن الربع النهائي:
19:00 هبوعيل حيفا ضد هبوعيل رمات جان
19:00 أشدود ضد بني يهودا
21:00 مكابي بيتح تكفا ضد مكابي تل ابيب
كأس ملك إسبانيا:
22:00 ديبورتيفو ألافيس ضد سيلتا فيغو
كأس ألمانيا:
19:30 شبورتفرويندة لوتة ضد ميونخ 1860
19:30 ساند هاوزن ضد شالكه 04
21:45 بوروسيا دورتموند ضد هيرتا برلين
21:45 هانوفر 96 ضد آينتراخت فرانكفورت
الدوري الإيطالي:
19:00 كروتوني ضد يوفنتوس
21:45 بولونيا ضد ميلان
تعقيبات فيسبوك
العناوين الرئيسية
الأكثر قراءة
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك